Dit weekend in Groningen: Nationale Molendag en sterke mannen

Het belooft een weekend te worden met een aangenaam temperatuurtje (zie onze weerpagina voor alle details) en er is buiten genoeg te doen. Toch liever binnen? Dan hebben we ook wel wat in petto met wat onderdak.

1) Nationale Molendagen

Dit weekend zijn de Nationale Molendagen en kun je op bezoek bij zo'n vijftig molens in onze provincie. Bijvoorbeeld bij de molen in Niebert. Deze werkt samen met museum 't Steenhuus om van het net gemalen meel de lekkerste dingen te maken. Dit jaar is het thema van de molendagen 'ontmoet de molenaar'. Je kunt op molens.nl zien bij welke molens je de molenaar de hand kunt schudden.

2) Sterke mannen in Oldambt

Wie is de sterkste man van Winschoten en omgeving? Daar kom je zaterdagmiddag vanaf 13:00 uur achter op het Marktplein in Winschoten. Daar gaan de deelnemers de strijd aan met onderdelen als 'Unimogtrekken', 'Vikingpress' en 'Timbers'. Er kunnen maximaal twintig deelnemers meedoen, maar alleen kijken mag natuurlijk ook.

3) Groener dan groen

The Green Shift is, naar eigen zeggen, het duurzaamste en plantaardigste festival in het Noorden. Het wordt zondag van 11:00 tot 19:00 uur gehouden in de Puddingfabriek in Stad en het centrale thema is plantaardige voeding en een duurzame levensstijl. Je kunt er proeven, kopen en leren, maar als je dat even te veel wordt, zijn er ook nog cursussen yoga en mindfulness.

4) Lekker happen bij Nienoord

Zaterdag en zondag wordt bij landgoed Nienoord het gratis LekkerLeek Cultuur & Foodfestival georganiseerd. Het betekent live muziek, vintage, theater, kleinkunst en veel eten. Zaterdag begint het om 11:00 uur en gaat door tot 21:00 uur, zondag eindigt het iets eerder om 18:00 uur.

5) Een ander soort kleedjesmarkt

Daarvoor kun je zaterdag naar Hoogezand-Sappemeer. In de wijk Vosholen wordt namelijk een garagesale gehouden. Er zijn dus spullen te koop vanuit de garages of schuren van de bewoners. Deelnemende adressen zijn herkenbaar aan een poster achter het raam. De sale duurt van 10:00 tot 15:00 uur.

Veel plezier dit weekend!