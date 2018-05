Moeder Mali-militair: 'Fijn dat dit is afgewikkeld; zij moeten ook verder met hun leven'

Greetje Groenbroek, de moeder van de in Mali ongekomen militair Henri Hoving, is blij met de schadevergoeding die haar schoondochter van het ministerie van Defensie krijgt.

'Ik vind het heel fijn dat dit nu is afgewikkeld. Zij moeten ook verder met hun leven.'

Onderhandelingen lopen nog

Het bedrag is een compensatie voor de materiële schade die haar schoondochter Jennifer Schouten leed. De vergoeding voor de immateriële schade werd eerder door de nabestaanden van de twee omgekomen militairen afgewezen.

Dat bedrag van €20.000 euro werd 'beschamend' genoemd. Volgens Groenbroek volgt hierover nog een gesprek met Defensie.

'We zijn nog steeds niet tevreden met dat bedrag, maar de onderhandelingen lopen nog. We hebben een brief gekregen van de minister waarin staat er binnenkort een afspraak wordt gemaakt. We houden dus hoop dat dit wordt opgelost.'

Ook materiële schade

Wat Groenbroek betreft komt tijdens dat gesprek ook de materiële schade van haar en haar man ter sprake. 'Want die hebben wij ook. Denk alleen al aan inkomstenderving door arbeidsongeschiktheid.'

Aangifte prioriteit nummer één

Veder richt Groenbroek haar aandacht vooral op de aangifte die gedaan is tegen Defensie. 'Dat onderzoek door de recherche loopt volop en is voor ons prioriteit nummer één.'

