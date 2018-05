Grote Prijs van Nederland: dit zijn de Groningse kanshebbers

Als publieksfavoriet bereikten ze de finale en komend weekend is het zover: de Groningse band Small Town Bandits strijdt om de Grote Prijs van Nederland.

Uit honderden aanmeldingen koos de jury per genre twintig deelnemers. Na de halve finale bleven voor elk genre nog zes kandidaten over. De mannen van de Small Town Bandits nemen het in het genre bands/electronics op tegen Amartey, Foxlane, Samora, Out of Skin en Mexican Surf.

Cashmyra

Ook Cashmyra staat in de finale. Deze Groningse zangeres/kunstenares vertegenwoordigt het genre singer/songwriter.

Mogelijkheden om te groeien

Naast de titel, een beker en drieduizend euro, strijden de finalisten om onder meer optredens op Woohah, The Brave en I Love Hiphop en studiotijd in de Wisseloord Studio's.