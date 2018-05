'Dit is de Tour de France van het roeien'

Prachtige pittoreske dorpen zullen ze onderweg niet te zien krijgen. Wel de zon die schittert op de Waddenzee. De roeiers van Sloeproeivereniging Delfzijl doen mee aan de HT-race, van Harlingen naar Terschelling.

Een wedstrijd waar het hele jaar naar uit gekeken wordt. Het Groningse team uit de havenstad doet mee met een dames- en herenboot.

Rustig maar wel zwaar

Laurens Mulder, oud-roeier en stuurman, is vorig jaar gestopt na 25 jaar racen van Harlingen naar Terschelling. Hij bekijkt de wedstrijd van een afstand op de volgboot van de vereniging.

'Het is rustig weer dus dat zou een makkelijke race betekenen, maar dat is het niet. Nu spelen het warme weer en de zon een rol', zegt Mulder. Dat kan afzien zijn volgens hem.

Afgelast

Het is de 44e roeirace van Harlingen naar Terschelling. Zo'n 135 sloepen doen er aan mee. 'Er is wel eens een jaar geweest dat meer dan de helft van de sloepen niet finishte. Dat kwam door de hoge golven en windkracht 7. De wedstrijd had toen eigenlijk afgelast moeten worden. Wij kwamen wel over de finish', zegt Mulder.

Die zware weersomstandigheden zijn deze vrijdag overigens ver te zoeken.

La Tour

'Dit is toch echt wel de Tour de France van het roeien. Het is de grootste sloeproeiwedstrijd die er is in Nederland. We oefenen hier dan ook lang op', vertelt Mulder die ziet dat de sloepen uit Delfzijl meedoen in de middenmoot. Net zoals bij de Tour is hier ook publiek, maar dan op volgboten in de vorm van platbodems.

'Nou en'

De damessloep (6 dames + 1 stuurman) draagt de naam 'Nou-en'. Dat is bedacht omdat de dames erg vaak met dit antwoord kwamen op vragen, vertelt Mulder die de vereniging in 1990 oprichtte.

De dames hebben bij de wedstrijd in 2016 een recordtijd geroeid. De overtocht naar Terschelling werd toen afgelegd in minder dan 4 uur. Een jaar later kwamen ze als tiende over de streep en haalden in de einduitslag zelfs het podium. 'Of dat weer gaat lukken daar hopen we op. Het weer is er wel naar', zegt Mulder.

Liever ook golven

De mannenboot (8 roeiers + stuurman) roeit onder de naam 'Aludux', een verwijzing naar de oude naam van de aluminiumfabriek. 'Wij kunnen meedoen in de top. Dus de verwachting is hoog maar met dit weer wordt er echt op topsnelheid geroeid', zegt Mulder. Hij had liever wat hogere golven gehad omdat er dan ook een technisch aspect bij komt kijken voor de roeiers. 'Met dit weer haalt iedereen de overkant.'

Naast het team uit Delfzijl doet er ook de roeivereniging uit Roderwolde mee. Zaterdagavond is de uitslag bekend. 'Wie als eerste over de streep komt is niet automatisch de winnaar. Er worden ook allerlei berekeningen achteraf gemaakt in verband met de sloeplengtes', legt Mulder uit.

