Lopend Vuur: Waylon wint

Waylon kan morgenavond de eerste Nederlandse winnaar van het Eurovisie Songfestival sinds 1975 worden. In dat jaar won Teach-In met Dinge-dong.

Waylon was al een keer dicht bij de winst. In 2014 werd hij met de Common Linnets, met Ilse de Lange, tweede. De Oostenrijkse Conchita Wurst won dat jaar.

Gisteravond, tijdens de tweede halve finale, was Waylon de laatste artiest die hoorde dat de finale bereikt was. Morgenavond doen 26 landen mee aan de finale in Lissabon, Portugal. Waylon komt als 23e op het podium met 'Outlaw in 'Em'.

Lopend Vuur:



