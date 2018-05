Universiteiten zetten rem op aantrekken buitenlandse studenten: 'Een mooie ontwikkeling'

De Rijksuniversiteit Groningen zet samen met de andere universiteiten in Nederland een rem op het werven van internationale studenten.

Doordat het budget vanuit de overheid niet meegroeit met het aantal studenten is er steeds minder geld per student beschikbaar. En dat is niet goed, zeggen de universiteiten nu.



Volle klassen

'Vrijwel alle studenten merken dat er sprake is van geldgebrek', concludeert Sjoerd Kalisvaart, voorzitter van de Groninger Studentenbond.

'Universiteiten moeten kwaliteit bieden. Nu is er te weinig geld per student. Daardoor zitten klassen te vol, zijn er heel veel studenten per docent en is er voor internationale studenten een gebrek aan onderdak.'

'Mooie ontwikkeling'

Om dat op te lossen is er volgens Kalisvaart een omslag nodig. 'Het bekostigingsstelsel moet herijkt worden. Universiteiten hebben nu door dat ze het met de huidige middelen niet redden, ze voldoen niet aan kerntaak. De minister is aan zet, er is een investering nodig.'

Daarbij is het volgens de voorzitter bijzonder dat de universiteiten gezamenlijk optrekken in dit dossier. 'Een ontzettend mooie ontwikkeling dit. Normaal gesproken concurreren universiteiten elkaar de tent uit op het aantrekken van studenten.'

Minder marketing

Wat er volgens Kalisvaart als eerste gebeurt, is dat er minder geld aan marketing en promotie van de universiteit wordt uitgegeven. 'Dat is goed. Men moet nu eerst docenten aantrekken, dan pas een legertje marketingmensen.'

Met goed onderwijs verkoopt de universiteit zichzelf ook al, aldus Kalisvaart. 'Ze moeten eerst zorgen dat met huidige middelen de kwaliteit van onderwijs en onderzoek op orde komt. Dan krijg je ook goede publicaties en een goede naam.'

De Rijksuniversiteit Groningen was vrijdagochtend niet bereikbaar voor een toelichting op de overeenkomst