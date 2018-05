Deel dit artikel:











Folkinge neemt afscheid van geliefde 'gangmaakster' (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Het is een indrukwekkend gezicht: in de Folkingestraat in Stad hebben veel winkeliers en andere bewoners de vlag halfstok hangen. De reden is dat mede-bewoonster en ondernemer Carla Piebes afgelopen weekend onverwacht is overleden.

Vrijdagmorgen is de kist met het lichaam van Carla Piebes door de Folkingestraat gereden. Voor haar huis is haltgehouden. Als laatste eerbetoon hebben de winkeliers en bewoners de vlag halfstok gehangen. Gangmaakster Geert Pruiksma schreef eerder deze week op Facebook: 'Vannacht overleed tot ons grote verdriet onze kleurrijke, opgewekte buurvrouw Carla Piebes. Carla was met haar artistieke, uitgesproken, betrokken en humorvolle karakter een gangmaakster in de Folkingestraat. De laatste jaren als bewoonster, ervoor ook als opvallende onderneemster. De meest elegante couture kwam uit haar atelier op de hoek schuin tegenover het Rabbinaatshuis. Voor Carla kwamen de meest interessante belangstellenden van soms heel ver naar de Folkinge. (...) Wij allemaal zijn er kapot van.'