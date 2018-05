Leekster Eagles zet zijn zinnen op de Eredivisie

De zaalvoetballers van Leekster Eagles beginnen vrijdagavond aan de nacompetitie voor een plek in de Eredivisie. HV Veerhuys uit Hoorn is de tegenstander. 'We zullen alle zeilen bij moeten zetten.' zegt trainer Gerke Hoogeveen.

De Noord-Hollanders eindigden als tiende in de Eredivisie. Leekster Eagles won een periodetitel in de Eerste Divisie.

'Thuis' in Drachten

Leekster Eagles speelt 'thuis' in Drachten omdat het Sportcentrum in Leek gereserveerd is voor een autoshow. En dat levert commercieel gezien meer op dan een 'heerlijk avondje Leekster Eagles' zoals speaker Tom Stuve dat bij elke thuiswedstrijd omschrijft.

De keus om in Drachten te gaan spelen heeft te maken met de vloer van de sporthal. 'Veerhuys speelt op een houten vloer. Ik denk dat wij wat meer houvast hebben op de ondergrond in Drachten.' vertelt Hoogeveen.

Alles geven

Hij verwacht een gelijkopgaande strijd. Ondanks een mindere periode van zijn ploeg in de afgelopen weken. 'Ik bespeur een aandrang om er wat van te maken. We gaan alles wat in ons zit geven. We willen naar de Eredivisie. We kunnen bijna met een volledige groep aantreden. Alleen Freddie van der Velde en Amin Ajouaou zijn geblesseerd.'

Leekster Eagles speelt volgende week de return in Hoorn. Bij winst in de dubbele ontmoeting gaan de Leeksters door naar de tweede ronde van de nacompetitie. Als het team ook dat overleeft volgt een finale op neutraal terrein om een plek in de Eredivisie.

