Politie stuit op wietplantage naast afgebrand restaurant (Foto: Ronald Niemeijer/RTV Noord)

Een opvallende bijvangst voor de hulpdiensten in Appingedam: in een pand naast het afgebrande shoarmarestaurant aan de Wijkstraat, is vrijdag een wietkwekerij opgerold.

'Tijdens een controleronde door omliggende huizen om te kijken of iedereen veilig was, kwamen we een wietplantage met tweehonderd planten tegen', meldt een woordvoerder van de politie. Geen verband De vondst houdt volgens de politie geen verband met de brand die afgelopen nacht het restaurant in de as legde. De oorzaak van die vuurzee wordt nog onderzocht. De eigenaar van het naastgelegen pand is aangehouden. Tegen hem wordt proces verbaal opgemaakt. De hennep is ter plekke vernietigd. Lees ook: - Spannende nacht voor buren afgebrand restaurant: 'We waren wel heel bang'

