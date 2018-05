Overkappingen station in de steigers: 'Ze zijn oud en broos'

De monumentale perronkappen van het Hoofdstation in Groningen zijn met Hemelvaart verankerd en stormproof gemaakt. Het gaat om een tijdelijke versteviging vooruitlopend op de complete restauratie die voor 2020 is gepland.

'Ze zijn 120 jaar oud, gemaakt van gietijzer en behoorlijk broos. We zien dat ze aan het einde van hun levensduur komen', vat projectmanager Han Beerens van ProRail de staat van de kappen samen.

Bovendien zit er waarschijnlijk bitumenhoudend materiaal in (een soort teer), waardoor de medewerkers beschermende kleding moeten dragen tijdens de werkzaamheden.

Schoonmaken

Dit weekend wordt aan de oostkant van het station een deel van de overkapping verwijderd. 'We gaan die kappen schoonmaken, de verf gaat eraf en dan kunnen we precies onderzoeken wat de staat is en hoe ze in elkaar zitten', aldus Beerens.

Aan de hand hiervan wordt een plan voor de restauratie gemaakt. 'Een deel van de kappen komt precies op dezelfde manier weer terug, een deel wordt aangepast aan de andere veranderingen op het station', zegt Beerens. Hij doelt hiermee op de metamorfose die het Hoofdstation de komende jaren ondergaat.

Veilig

Tot het zover is, worden de kappen extra goed vastgezet, zodat ze met sneeuwval of harde wind niet instorten. Beerens: 'De veiligheid staat voorop en de huidige situatie is nog steeds veilig.'

