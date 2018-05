Deel dit artikel:











Brandweer nog lang bezig in Farmsum: 'Grote aanslag op onze collega's' Brandweer aan het werk in Farmsum (Foto: De Vries Media)

De brandweer is naar verwachting nog 24 uur bezig met het blussen van de broeibrand in een loods in Farmsum.

'Het is een grote aanslag op onze collega's', zegt officier Richard Werkman. 'Veel brandweermensen die hier als eerste bij waren, waren vannacht ook al in Appingedam.' De brandweerlieden worden daarom vanmiddag afgelost door korpsen uit onder andere Woldendorp en Uithuizen. Alles is nog mogelijk In het meest gunstige scenario kunnen de brandweermannen het afval uit de loods halen en daar waar nodig blussen. Maar ze houden ook rekening met het oplaaien van het vuur. Dat kan zo heftig gaan, dat de loods alsnog afbrandt. Alle scenario's liggen dus nog open. Lees ook: - Rookontwikkeling in Farmsumer loods: 'We hebben alles onder controle'

