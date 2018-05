Voorstelling gaat in première op schroothoop

Een première op een schroothoop; je kunt het vrijdagavond beleven in de stad. De voorstelling 'Missie zkt. Massa' wordt dan gespeeld op de schroothoop van ijzerhandel Van Simmeren in Groningen.

Thijs Prein en Merijn de Jong spelen twee Russen. Met behulp van het publiek dat zelf ook flink de handen uit de mouwen moet steken bij dit locatietheater, vertellen zij hun verhaal. Dat wordt omschreven als een 'wonderlijke aanklacht tegen de conformistische mens die maar niet in actie wil komen tegen het kapitalisme'.

Samen opbouwen

Regisseur Peter Vandemeulebroecke: 'We hebben een jeep met daarachter een kar, daarachter een dixie en daarachter weer een kar met daarop de banken voor het publiek. Tijdens de voorstelling bouwen we samen met het publiek de voorstelling op. Zonder hen lukt het niet'.

Geniale plek

De schroothoop van ijzerhandel Van Simmeren noemt Vandemeulebroecke een 'geniale plek'. Een schroothoop is het 'afvoerputje van ons kapitalistisch bestaan. Waar kun je nu beter opnieuw beginnen, roepen om revolutie? Met de overschotten die daar liggen kunnen we een nieuw begin maken'.

Cadeautje

Missie zkt. Massa wordt ook in Amsterdam en Rotterdam gespeeld. 'In Amsterdam hebben we ook een locatie met een rauw, afgedankt karakter. Maar de schroothoop in Groningen is echt wel een cadeautje. Maar zo gaat dat bij locatietheater: soms krijg je de zon en soms ook de regen', besluit Vandemeulebroecke.