Lukkien grijpt naast award voor beste trainer Jupiler League

Trainer Dick Lukkien uit Veendam greep vrijdag naast de Rinus Michels Award voor beste trainer in de Jupiler League. De prijs ging naar Michael Reiziger van Jong Ajax.

Lukkien, trainer van FC Emmen was een van de vijf genomineerden. De prijzen worden vrijdag uitgereikt op het trainercongres.

Promotie

Lukkien is met FC Emmen nog volop in de race voor promotie naar de Eredivisie. Emmen won donderdag met 4-0 van NEC, zondag is de return.

Wint Emmen deze tweestrijd, dan volgt nog de finale tegen Sparta of FC Dordrecht. Bij winst promoveert FC Emmen voor het eerst naar de Eredivisie.

