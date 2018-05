Deel dit artikel:











'Ik durfde de hele nacht niet te gaan slapen' (Foto: RTV Noord)

In het centrum van Appingedam zat de schrik er afgelopen nacht goed in, vanwege brand. Toen de brand geblust was, werd ook nog eens een opmerkelijke ontdekking gedaan in het pand van de buren. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

'Ik durfde de hele nacht niet te gaan slapen' 'Ik zag direct grote vlammen het raam uitkomen. Ik durfde de hele nacht niet te gaan slapen', zegt omwonende Trijnie Angerman. 'Het is het neusje van de zalm' Musselkanaal is het decor van het Nederlands kampioenschap luchtgeweerschieten. 'Het is het neusje van de zalm, met schutters uit heel Nederland', zegt organisator Jan Bakker. Voor de deelnemers draait het voor een groot deel om concentratie. 'Het komt voor tachtig procent tussen de oren vandaan.' Vol op het orgel Cabaretier Janneke Jager uit Uithuizen schreef vorig jaar haar 'Ode aan Groningen'. Die is intussen ook op draaiorgel te beluisteren. Hoe klinkt dat? 'Heel onverstandig' Ondanks de borden om toch vooral de omleidingsroute via de noordelijke ringweg te nemen, is het druk met verkeer in Stad. Dat komt door de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. 'Er zijn ook mensen die denken, we kunnen er toch wel langs. Heel onverstandig', zegt omgevingsmanager Bert Kramer over de mensen die toch proberen dwars door de stad te rijden. 'Via de ring kost het twaalf minuten extra, ga je door de stad dan kost het je een half uur.' Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.