Arriva-treinen gaan gebukt onder het warme weer

Vervoersmaatschappij Arriva heeft te maken met een groot aantal storingen op het spoor. De afgelopen weken zijn er in Groningen en Friesland tientallen treinen met technische problemen gestrand, dan wel uit de dienstregeling gehaald.

Het gaat onder meer om treinen op het traject Delfzijl-Appingedam, Groningen-Nieuweschans en Groningen-Zuidhorn.

Een dip

'We zien de afgelopen weken inderdaad een dip in de rituitval', zegt communicatieadviseur Joyce de Vries van Arriva. 'Uit analyses blijkt dat een aanzienlijk deel van de problemen te wijten is aan een storing aan de zogeheten stroomrichters.'

Interne storingsmeldingen die binnenkomen bij Arriva (foto: Peter Steinfort / RTV Noord).

Stroomrichters verdelen de beschikbare energie over de vitale elektrische onderdelen van de trein. De aanleiding voor de problemen is opvallend: het warme weer van de afgelopen periode.

'De storing wordt veroorzaakt door een kapotte generatormodule, vaak veroorzaakt door een sterk oplopende temperatuur', legt De Vries uit. 'Door het warme weer, waarbij sommige dagen erg extreem, heeft het probleem zich vaker voorgedaan.'

Noordelijk spoor

Medewerkers van Arriva beweren dat de technische problemen zich alleen voordoen op het Noordelijke spoor. Een combinatie van ouderdom, software-updates en het warme weer zouden de oorzaakzijn.

'De gemiddelde levensduur van de stroomrichters is verstreken. Ze vervangen is een kostbare zaak. Een stroomrichter kost al snel honderd duizend euro. En dan heb je er twee per trein nodig', aldus een machinist.

Met een knipoog sparen Arriva-medewerkers geld in om het spoor te kunnen vernieuwen (foto: Peter Steinfort / RTV Noord).

Tijdelijke maatregelen

Toch zit er volgens Joyce de Vries niets anders op dan de stroomrichters van de gehele treinvloot te vervangen. 'Maar het bestellen en monteren van de benodigde onderdelen kan nog weken tot enkele maanden in beslag nemen. En dus nemen we eerst tijdelijke maatregelen.'

Zo zijn er dagelijks meerdere monteurs bij de weg om acute storingen te verhelpen. Ook worden storingsgevoelige treinstellen zoveel mogelijk uit de dienstregeling gehaald. 'Onze machinisten hebben bovendien uit voorzorg aangepaste rij-instructies gekregen', aldus De Vries.

Contractsnorm

De woordvoerder van Arriva benadrukt dat het afgelopen jaar, en ook het afgelopen kwartaal ruim op het terrein van rituitval binnen de contractsnorm is gepresteerd. 'Dat betekent structureel onder de 1 procent.'

De provincie Groningen is inmiddels door Arriva op de hoogte gebracht van de problemen op het Groningse spoor.

