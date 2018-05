Deel dit artikel:











Loppersum blij met nieuw dorpsplein: 'Alsof het zo hoort' Het vernieuwde dorpsplein (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Het was jarenlang een doorn in het oog van ondernemers en Lopsters: het voormalige pand van de Albert Heijn aan de Hogestraat in Loppersum. De afgelopen maanden is het vervallen gebouw gesloopt en is er een nieuw plein voor in de plaats gekomen.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

Het is de schakel geworden tussen de nieuwe supermarkt even verderop en de winkelstraat. Vanmorgen was de officiële opening. Geboortehuis Pé Daalemmer Voordat de Zaanse supermarktketen in het pand kwam, was slagerij De Haan in het gebouw gevestigd. Het was het geboortehuis van Peter de Haan van Pé en Rinus. Zijn ouders waren eigenaar van de slagerij en breidden het later uit tot supermarkt. Toen de AH naar een aardbevingsbestendig pand verhuisde, kwam het pand enkele jaren leeg te staan. 'Dan gaat het achteruit. De verbinding was weg tussen de winkelstraat en de nieuwe supermarkt', vertelt winkelier en bestuurslid Anja Dijkstra van de Bedrijvenvereniging Loppersum. Normaalste zaak De Haan probeerde de sloop nog te voorkomen, maar dat is tot zijn teleurstelling niet gelukt: 'Het oude gedeelte heeft alle verbouwingen overleefd. Dan vind ik het toch jammer dat overige opties niet beter zijn bekeken.'

'Grappig genoeg lijkt het nu de normaalste zaak van de wereld geworden dat er een plein is. Er wordt gefietst, gewandeld en mensen zitten op bankjes een ijsje te eten. Wij zijn er heel erg blij mee', aldus Dijkstra. Opening De opening van het nieuwe plein was zaterdag om half twaalf. Burgemeester Rodenboog overhandigde symbolisch twee stenen uit het oude pand aan de Historische Vereniging Loppersum. Ook konden mensen de handen nog even uit de mouwen steken door de laatste plantenbakken te vullen. Lees ook: - Sloop geboortehuis Pé Daalemmer begonnen

