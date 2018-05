Niet handig: schadecommissie strooit brieven in het rond

Melders van aardbevingsschade hebben de afgelopen tijd meerdere brieven met exact dezelfde inhoud op de deurmat gekregen. Zo is er een voorbeeld van iemand die zes keer dezelfde brief kort achterelkaar heeft ontvangen.

Erg handig is het niet, geeft de woordvoerder van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) toe.

Aantal schades

Volgens de woordvoerder houdt dat verband met het aantal schades dat op één adres is gemeld. 'Dat mensen meerdere brieven krijgen heeft een juridische reden. We moeten dat wel zo doen, maar we kunnen ons goed voorstellen dat mensen hier verbaasd over zijn.'

Op sociale media als Twitter en Facebook spreken gedupeerden volop hun ergernis uit over de hoeveelheid brieven die ze in de bus hebben gekregen. 'En de topscore staat op: zes keer een bericht. Alleen vandaag al vier keer dezelfde brief…'

Een Facebookbericht over de brieven van de TCMG.

Wat kost dat?

Weer een ander verzucht op Facebook: 'Ja hoor, vandaag ook drie brieven ontvangen met een mededeling dat het tien tot vijftien maanden kan duren. Wat kost dat, drie brieven?'

De nieuwe Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade heeft in maart de schade-afwikkeling overgenomen van het Centrum Veilig Wonen (CVW).

Niet erg gelukkig

De afgelopen dagen zijn 13.000 schademelders via een brief geïnformeerd over de verdere afwikkeling. De woordvoerder laat weten dat ook de commissie niet erg gelukkig is dat gedupeerden meerdere gelijke brieven hebben gekregen. 'We kijken nu of het ook anders kan.'

Bij de commissie zijn tot nu toe een kleine tweeduizend schademeldingen gedaan. Er zijn inmiddels 67 schade-opnames uitgevoerd.

