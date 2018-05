Integriteit VVD-wethouder Oldambt staat ter discussie

Meerdere oppositiepartijen in de gemeenteraad van Oldambt plaatsen vraagtekens bij de integriteit van beoogd VVD-wethouder Erich Wünker. Zijn vrouw beheert een reisbureau in de binnenstad van Winschoten.

Juist die binnenstad valt onder een van zijn portefeuilles: Economie. Wünker heeft aangegeven dat hij zijn handen van het bedrijf aftrekt, maar volgens de oppositiepartijen is dat niet voldoende.

Integriteit

Gemeentebelangen Oldambt (GBO), de VCP, de ChristenUnie en Oldambt Aktief zijn duidelijk in hun stelling. Zij hebben vertrouwen in Wünker als persoon, maar noemen deze zet in het beoogde college bijzonder onhandig.

'Helemaal uit je bedrijf stappen, dat is kul', zegt Ger Klein van GBO. 'Dit is geen handige combinatie, want het zou elkaar kunnen bijten.' Jan Kenter van de VCP plaatst ook zijn vraagtekens. 'Hij heeft een zakelijk belang in de Langestraat. Je moet alle schijn van belangenverstrengeling vermijden. Dit is niet koosjer.'

Schijn tegen

Gert Jan Bolt van de ChristenUnie zegt ook dat de beoogd VVD-wethouder de schijn tegen heeft. 'Alles wat je beslist, heeft invloed op de zaak van jouw vrouw. Deze portefeuille hadden ze veel beter bij een andere wethouder kunnen onderbrengen.'

Nico Postmus van Oldambt Aktief sluit zich daar bij aan: 'Als hij een keuze moet maken ten koste van dat bedrijf, wordt het heel moeilijk voor hem.'

Geen issue

De liberaal denkt er zelf heel anders over. 'Dit is voor mij en de volledige coalitie geen enkel issue', zegt Wünker. Hij laat weten dat hij alle banden met het bedrijf heeft verbroken. 'Ik heb mijn handen er vanaf getrokken, mijn vrouw is volledig eigenaar van het bedrijf.'

Wünker vervolgt: 'Ik zie geen enkele aanleiding waardoor ik het bedrijf van mijn vrouw zou bevoordelen. Als ik aan dat soort praktijken begin, ben ik de kop van jut.'

Vragen

De andere oppositiepartijen, D66 en het CDA, steunen Wünker. Tim van Bostelen van het CDA: 'Als de coalitie dit goed vindt, dan zal er wel goed over nagedacht zijn.' Ook Fokke Fennema van D66 ziet geen problemen: 'Dit weet hij wel van elkaar te scheiden.'

Maar voor de meerderheid van de oppositie is het nog geen gedane zaak. Verschillende partijen geven aan maandag vragen te stellen. Dan wordt het nieuwe coalitieakkoord in de gemeenteraad besproken.

