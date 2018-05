'Ook als je het niet zo breed hebt, wil je wat leuks doen met je kinderen'

Het platform Moeders in Groningen bestaat op de kop af vijf jaar. Het jubileum wordt gevierd met het oprichten van een stichting, die uitjes organiseert voor kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben.

'Het is gewoon heel belangrijk voor een gezin om af en toe wat leuks te doen met elkaar', zegt oprichtster Minke Haveman. 'Natuurlijk zijn er heel veel gratis dingen die je kunt doen. Maar het doel is dat kinderen zelf ook kunnen aangeven wat ze graag willen doen.'

'Er zijn kinderen die bijvoorbeeld héél graag een keer willen karten of naar de bioscoop. En dat zouden we heel graag mogelijk willen maken.'

Op zoek naar leuke activiteiten

De website werd vijf jaar geleden opgericht door de nu 35-jarige Haveman uit Groningen. Ze begon de site toen ze zelf op zoek was naar leuke activiteiten om te doen met haar dochtertje.

'Gemeenschap van ouders'

Inmiddels is het platform een 'gemeenschap van ouders' geworden, zegt Haveman. 'Laatst wilde mijn kind niet drinken. De kinderarts had geen tips, maar toen ik het in onze groep vroeg had ik al snel twintig reacties van ouders die daar ervaring mee hadden.'

Op die gemeenschap wil Haveman nu een beroep doen, om de uitjes te kunnen betalen. 'Als alle leden bijvoorbeeld één euro doneren, dan hebben we ruim tweeduizend euro. Dat is al een fantastische start!'

Volgende week wordt de stichting van Moeders in Groningen officieel opgericht.

