Raad Haren weigert te vergaderen over nieuwbouw Raadhuisplein

Een meerderheid in de Harener gemeenteraad wil de nieuwbouwplannen die in het centrum van Haren zijn gepland niet bespreken.

Het college van burgemeester en wethouders zou het huiswerk rondom het project niet opnieuw hebben uitgevoerd en dat was een eis van de raad.

Raadhuisplein

Op het Raadhuisplein staat een bouwproject gepland waarmee in het hart van het dorp 32 appartementen en een supermarkt verrijzen. Omwonenden trokken onlangs aan de bel omdat het plan niet zou voldoen aan de eerder gemaakte afspraken.

Zo zou het nog te bouwen gebouw te hoog zijn en te dicht op de bestaande bebouwing komen. Het college zou daarom, op aandringen van de gemeenteraad, in gesprek gaan met de bewoners.

In gesprek met de buurt



Dat gesprek is er ook geweest, vertelt buurtbewoner Joshua Peper. 'Tijdens dat gesprek kwamen ook onze pijnpunten naar voren, maar een dag erna is vervolgens exact hetzelfde plan opgestuurd. Er is letterlijk niks aan het plan veranderd.'

Dat zint politiek Haren niet en daarom willen ze de nieuwbouwplannen maandag nog niet bespreken.

Snel besluiten



De nieuwbouwplannen zijn wat betreft het college al in kannen en kruiken. Het bestemmingsplan moet echter nog wel gewijzigd worden om de bouw mogelijk te maken. Het dringt er daarom ook op aan om het bestemmingsplan in de maand mei vast te stellen. Begin 2019 moet de bouw van start gaan.

Raad trapt rem in

Maar de oppositiepartijen scharen zich achter de mening van de buurtbewoners. Het plan rammelt volgens een meerderheid.

'Het gebouw is te hoog en staat te dicht op woningen. Het deugt gewoon niet', zegt Hans Sietsma (GroenLinks). 'Als het plan niet deugt dan is dat niet de schuld van de raad, maar van het college.'

College past niks aan

De gemeente geeft echter op haar beurt aan dat het nieuwbouwplan past binnen de eisen die de gemeenteraad eerder heeft gegeven.

'We hebben u geen aangepast voorstel aangeboden omdat er wat ons betreft niet veel ruimte is voor aanpassingen', schrijft de gemeente in een brief aan de raadsleden. Als die veranderingen er nog wel moeten komen zal dat mogelijk gevolgen hebben.

Centenkwestie

'Grote wijzigingen kunnen niet zonder mogelijke schadeclaims van de partij die de aanbesteding heeft gewonnen (Explorius red.), maar ook van de partijen die de aanbesteding niet hebben gewonnen', zo schrijven de burgemeester en wethouders in een brief aan de raadsleden.

'Zo werkt het niet'



De eventuele financiële gevolgen zijn voor een raadsmeerderheid dus geen reden om het plan maar klakkeloos goed te keuren. 'Ze zeggen nu dat de pijnpunten waarschijnlijk wel worden opgelost, maar dat we nu wel moeten instemmen met het plan. Zo werkt het niet', stelt VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs.

