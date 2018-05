Deel dit artikel:











Centrum van Scheemda gaat wellicht op de schop De Poststraat in het centrum van Scheemda (Foto: Google Street View)

Het ziekenhuis in Scheemda opent binnenkort haar deuren en het gemeentehuis komt leeg te staan, omdat beleidsambtenaren in Winschoten gaan werken. Voor de nieuwe coalitie in de gemeente Oldambt reden om het centrum van Scheemda onder de loep te nemen.

Dat kan er zelfs toe leiden dat het centrum op de schop gaat. Nieuwe kansen

Beoogd PvdA-wethouder Laura Broekhuizen verwacht door de komst van het ziekenhuis een toestroom van mensen in Scheemda. 'Dat levert nieuwe kansen op', zegt zij. De coalitie wil daarom een centrumplan op poten zetten. Dat kan betekenen dat de schop in de grond gaat. 'Als dat de beste optie lijkt te zijn en je maakt daar met inwoners en ondernemers een plan van, dan heb ik daar op dit moment geen bezwaren tegen.'

Dat is nu nog niet aan de orde. Eerst moet alles op een rij gezet worden. Een van de voornaamste vragen: staan de winkels op de juiste plaats? Pas zodra dat in beeld is gebracht, volgen eventuele maatregelen. Centrum Winschoten heeft 'andere functie' Volgens Broekhuizen gaat een populair(der) Scheemda de winkelstraat van Winschoten niet in de weg zitten. 'Scheemda is een boodschappencentrum, daar kom je om iets te halen. En juist door de komst van het ziekenhuis krijg je mensen die hun tandenborstel zijn vergeten of een tijdschrift willen halen.' 'Winschoten is meer een koopcentrum, waar je komt voor de gezelligheid en om lekker een ijsje te eten. Dat heeft echt een andere functie.' Broekhuizen heeft nog geen specifieke planning in haar hoofd. 'Daar wil ik nog helemaal geen ideeën over hebben. Ik wil eerst met inwoners en ondernemers in gesprek.' Lees ook: - Verdeeldheid in Oldambt over rapport centrum Scheemda

