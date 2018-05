Deel dit artikel:











Aannemer over tunneldebacle: onderzoek waarschijnlijk niet diepgaand genoeg (Foto: RTV Noord)

Onderzoek moet uitwijzen waardoor het woensdagavond mis ging bij de Helperzoomtunnel in Stad, maar Bert Kramer van aannemerscombinatie Herepoort heeft wel een idee. 'Waarschijnlijk zijn we niet diep genoeg in de grond gegaan tijdens het onderzoek, waardoor we niet weten wat helemaal in de ondergrond gebeurt.'

Geschreven door Robert Pastoor

Verslaggever

Kramer zegt dat in de uitzending van Noord Vandaag. 'Eerlijk gezegd vind ik het knullig. Hadden we het kunnen weten? Ik denk het... Op een gegeven moment stop je ergens met je onderzoek. En misschien hadden we nog wel verder moeten gaan, maar dat is niet gebeurd.' Lees verder na onderstaande video.

Inschuiven tunnel afgeblazen De aanleg van de Helperzoomtunnel zou afgelopen woensdagavond van start gaan. Maar bij de laatste proef bleek dat de grond anders reageerde dan was verwacht op basis van onderzoeken en berekeningen. De grond zakte bij het inschuiven van de tunnel verder weg dan verwacht. Daardoor was het onverantwoord om de tunnel te plaatsen.

Water in de tunnelbak De Helperzoomtunnel heeft al eerder te maken gehad met tegenslagen. Toen de tunnel op locatie werd gebouw borrelde er water in de tunnelbak. Ook toen liet Kramer weten dat het opborrelende water niet voorzien was. Eerder werden er al onverwacht een historische kademuur en oude rioolbuizen gevonden.

Treinvrije periode Na die tegenslagen zou de aanleg van de tunnel dus woensdagavond daadwerkelijk beginnen. De tunnel zou juist nu geplaatst worden omdat er nu een treinrvije periode is. Zo'n periode moet ruim van tevoren worden aangevraagd. De Helperzoomtunnel wordt onder het treinspoor geplaatst.



Het is nog niet bekend wanneer de tunnel wel geplaatst gaat worden. Ook is er nog geen duidelijkheid over de financiële consequenties die gepaard gaan met het afblazen van de operatie.

