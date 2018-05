Leekster Eagles laat Veerhuys in leven

Leekster Eagles is de strijd om promotie naar de Eredivisie-zaalvoetbal met een gelijkspel begonnen. Het werd in de nacompetitie 5-5 tegen het Hoornse Veerhuys.

De Leeksters hadden gezien het aantal kansen, vooral in de tweede helft, het meeste recht op een zege. De return van volgende week vrijdag is daardoor nog onnodig spannend.

Achterstand

De ploeg van trainers Gerke Hoogeveen en Jan Brouwer kwam in de eerste helft twee keer op achterstand. Maar Lucienne Matulessy en Mehdi Charaf-Eddine zorgden voor de 2-2 ruststand.

Grote kansen

In de eerste minuut na rust kregen de Leekster drie grote kansen om op voorsprong te komen. Maar met name Fabio de Matos Fernandes was onnauwkeurig in de afronding. Matulessey, Bas Lulofs en Roy de Vries scoorden in het restant van de tweede helft wél.

Volgende week vrijdag is de return in Hoorn. De winnaar gaat door naar de tweede ronde van de nacompetitie.

Lees ook:

- Leekster Eagles zet zijn zinnen op de Eredivisie

- Leekster Eagles pakt periodetitel, na veel geduld te hebben getoond

- Leekster Eagles is klaar met FC Salaam