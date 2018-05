Op de A7 tussen Marum en Boerakker is vrijdagavond ter hoogte van Nuis een auto in de sloot beland. (Foto: De Vries Media)

Op de A7 tussen Marum en Boerakker is vrijdagavond ter hoogte van Nuis een auto van de weg geraakt en in een naastgelegen sloot beland.

De bestuurster wist zelf uit het voertuig te komen en is opgevangen door de hulpdiensten. Het is niet duidelijk of ze er verwondingen aan heeft overgehouden.

Waardoor de vrouw van de weg is geraakt, is ook niet duidelijk. Het voertuig, een VW Golf, is inmiddels uit de sloot getakeld en afgevoerd.