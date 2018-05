Deel dit artikel:











Vrouw valt van vijf meter hoog uit het raam Een 19-jarige vrouw is vannacht tijdens een feestje van vijf meter hoog uit het raam gevallen. (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 19-jarige vrouw is vannacht tijdens een feestje van vijf meter hoog uit een raam gevallen. Het ongeval gebeurde in een woning aan de Oude Ebbingestraat in de stad Groningen.

De vrouw is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Over haar precieze verwondingen is niets bekend. De politie is bezig om de oorzaak van het ongeval te achterhalen.