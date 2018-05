Vader en zoon in kritieke toestand na val in mestput op boerderij (update)

Een jongen van 15 en een volwassen man zijn zaterdagochtend in een mestput gevallen bij een boerenbedrijf aan de Aalsumerweg in Oldehove. Het gaat om een vader en zijn zoon, wordt vanuit het dorp bevestigd aan RTV Noord.

Rond tien over acht kwam de melding binnen, tien minuten later waren de twee door de brandweer uit de mestput bevrijd. Het is niet bekend hoe lang ze in de put hebben gelegen.

Niet bij kennis

De twee zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze waren niet bij kennis.

'Het lijkt erop dat de volwassen man de tiener eruit heeft willen halen', zegt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen.

Traumahelikopter

Onder meer de traumahelikopter vloog uit om hulp te bieden.