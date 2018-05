Column: Slim sporten

Waar in de natuur geldt: eten of gegeten worden, daar heeft het ecosysteem mensheid de keuze uit sporten of sport kijken. Sporters en kijkers leven in symbiose met elkaar, net als schimmels en algen in een korstmos. En Groningen is over twee jaar mogelijk het stukje korstmos waar het WK wielrennen zich afspeelt.

De provincies Groningen en Drenthe willen deze fietswedstrijd zó graag binnen de grenzen dat ze samen bijna elf miljoen euro overhebben voor de organisatie ervan. Het is wat contra-intuïtief, maar je moet dus betalen om zoiets te mogen regelen. Zo'n WK zou namelijk één grote reclamespot zijn voor de provincies. Dondert niet wat er rondrijdt, auto's, fietsen of desnoods zeepkisten, als er maar miljoenen mensen in twintig landen vijftig (!) uur lang glazig zitten te kijken hoe het landschap rond de Kielsterachterweg zich als een spannende film ontrolt, als decor van een langsflitsende roedel in lycra gehulde, chagrijnig kijkende hongerkunstenaars met zadelpijn. Nog een geluk dat er hier geen bergen zijn. Het wordt dus in elk geval wel een vlotte actiefilm in plaats van zo'n trage VPRO-film van drie uur.

De hoop van onze bestuurders is gevestigd op Mien en Geurt uit Goes, en Maria en Giovanni uit Bari, die bij het bekijken van die beelden besluiten een vliegtuig naar Eelde te boeken om hier van datzelfde landschap te komen genieten. Toegegeven, prozaïsche Groningse kleigronden onder een loodgrijze hemel en Drentse Veenkoloniën in de motregen zijn niet helemaal hetzelfde als de zonovergoten hellingen, dozijnen gotische kathedralen, middeleeuwse stadjes en grazige weiden die je bij de Tour de France voorgeschoteld krijgt, maar op elk potje past een dekseltje. Zoals er in het seksuele spectrum plaats is voor sadomasochisten, zo zijn er ook ongetwijfeld liefhebbers te vinden die hier wat vakantie-euro's willen spenderen.

Dat WK lokt vast wel twintig miljoen euro aan bestedingen uit, gokt gedeputeerde Patrick Brouns, want tenslotte draait het natuurlijk om de centen. Best mogelijk, maar als die elf miljoen in de vorm van biersubsidie wordt verstrekt, waarbij elk biertje, zolang de voorraad strekt, twee kwartjes goedkoper wordt, genereer je minstens veertig miljoen euro aan consumptieve bestedingen. Bovendien hoef je dan ook niet overal wegafzettingen te plaatsen, die rotrotondes te stroomlijnen, en na afloop al die graffiti van het asfalt te schrobben.

Ja, maar zo'n fietswedstrijd is ook nog eens een prachtig schouwspel en wie weet gaat de jeugd er spontaan van sporten, serveren de pleitbezorgers vervolgens triomfantelijk uit. Dat moest er nog maar eens bij komen! Net nu uit onderzoek blijkt dat met slimmer sporten honderd miljoen euro aan blessureleed bespaard kan worden. En dan hebben we het alleen nog maar over een beetje minder enthousiast lopen springen en hollen. Alleen enkelblessures kosten de samenleving namelijk al meer dan een kwart miljard euro per jaar.

Dus met nóg slimmer sporten, namelijk gewoon wat gratis wandelen, fietsen, de ramen lappen en de liefde bedrijven, besparen we onszelf miljarden. Daar kun je heel wat overnachtingen zonder steenpuisten, tanden-door-de-lip en schaafwonden mee uitlokken. En als onderdeel van de sportsymbiose lezen we op die hotelkamer een boek en kijken met een half oog naar dat fiets-WK, gewoon in dat prachtige Venetië.

Willem van Reijendam