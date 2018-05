Deel dit artikel:











Uniformen gestolen bij inbraak in politiebureau (update) Het politiebureau aan de Vondellaan (Foto: De Vries Media)

Bij een inbraak in het politiebureau aan de Vondellaan in Haren zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag diverse uniformkledingstukken gestolen.

Volgens de politie zijn er waarschijnlijk geen wapens meegenomen. 'We doen op dit moment een inventarisatie van wat er weg is', zegt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen. 'Maar ik wil er niet te veel over zeggen, ook om de mensen die hier misschien verantwoordelijk voor zijn niet wijzer te maken. Het is heel lastig om te zeggen wie dat zijn. Maar natuurlijk willen we graag de beweegredenen weten van degene die dit heeft gedaan.' 'Het is nu nog lastig om te zeggen wat die beweegredenen zijn geweest en of er bewust op zoek is gegaan naar die spullen.' Eerder uniforms gestolen Het is niet voor het eerst dat dieven het voorzien hebben op politie-uniformen. Vorige week werd bekend dat afgelopen najaar tijdens woninginbraken bij agenten uniformen werden ontvreemd. Bij een van de agenten werd ook een wapen gestolen. Dat is inmiddels weer terecht. Lees ook: - Politievakbond: sluiting bureaus werkt diefstal uniformen in de hand

