Zieke visboer stopt ermee: 'Het is allemaal emotie, emotie, emotie...' Een bloemetje voor visboer Michiel Pronk (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Na vandaag laat visboer Michiel Pronk noodgedwongen de luiken van zijn viskraam in Stad dicht. Hij is ziek. 'Het is allemaal emotie, emotie, emotie... Met de klanten ook. Het is geweldig, maar wel heel moeilijk', zegt hij met een brok in de keel.

Pronk heeft prostaatkanker en gaat dinsdag onder het mes. 'We zouden eigenlijk nog een jaartje of anderhalf doorgaan. Maar dan komt zo'n rotziekte om de hoek kijken en moet je beslissingen nemen die niet leuk zijn. Gelukkig heb ik geen uitzaaiingen.' 'Je deelt lief en leed' Hij staat samen met zijn vrouw in de kraam, op de hoek van de Westersingel en de Verlengde Visserstraat. 'Het is altijd fantastisch geweest. Je deelt lief en leed met de klanten. Het was altijd een feest hier, samen met mijn vrouw. En dat gaan we straks wel missen.' Het echtpaar Pronk (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord) Sinds 1934 Met het stoppen van de viskraam van Pronk komt er een eind aan het familiebedrijf, waarmee zijn opa in 1934 begon. Diens zoon Arie, de vader van Michiel, nam het vervolgens over. 'Ik ben 84, we hebben al een heel stuk leven meegemaakt. De oorlog ook. Maar dit is wel emotioneel', zegt Arie Pronk over het stoppen van zijn zoon. 'Een schitterend mooi vak' 'Ik stond als dertienjarige al samen met mijn vader en moeder op de markt vis te verkopen. Een slagersvak is prachtig mooi, maar de vishandel ook. Schitterend mooi zelfs', vertelt Pronk senior. De klanten waarderen Pronk, blijkt op zijn laatste dag. Hij krijgt bloemen, schudt handen en maakt een praatje. 'Het is allemaal emotie vandaag.'