Politieboot raakt op drift 'door baldadigheid' De politieboot (Foto: De Vries Media)

Een losgeraakte politieboot is in de nacht van vrijdag op zaterdag vast komen te zitten onder de brug aan de Oosterveldseweg in Delfzijl. Dat gebeurde door de werking van eb en vloed. Inmiddels is de boot weer los.

'De boot raakte waarschijnlijk door baldadigheid los en is gaan driften', zegt woordvoerder Dennis Janus van de landelijke eenheid, waar de waterpolitie onder valt. Schade Volgens Janus heeft de boot behalve beschadigde lak mogelijk ook waterschade opgelopen. Wie de boot heeft losgemaakt van de aanlegsteiger, is niet bekend. 'Getuigen zijn welkom', zegt Janus.