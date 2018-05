Doezumer start petitie voor behoud Fries roodbont koeien in Haren

Herman van Vliet uit Doezum is een petitie gestart voor behoud van Fries roodbont koeien in Haren.

Het gaat om 160 koeien van Harald en Sandra Woldring, die een bedrijf aan de Hoornsedijk hebben. Door de nieuwe fosfaatregels dreigen ze de helft van de dieren naar de slacht te moeten brengen.

Smalle basis

Fries Roodbont is een zeer zeldzaam ras. Er zijn volgens Van Vliet nog maar vijfhonderd dieren. 'Dat is een ontzettend smalle genetische basis', zegt hij.

Peildatum

Geen boer heeft zo veel Fries roodbont als de familie Woldring, maar die heeft onvoldoende fosfaatrechten om alle dieren te kunnen houden. Dat komt doordat de peildatum voor het toekennen van die rechten in juni 2015 was, precies op het moment dat de Woldrings door sterfte veel minder koeien hadden.

Daarna brachten ze het aantal koeien weer op peil. Het kan niet uit om voor die aanwas nieuwe fosfaatrechten te kopen.

Wrang

De zaak is extra wrang omdat boeren met vleesvee niet aan de nieuwe fosfaatregels hoeven te voldoen. Maar omdat de Harense boeren het Fries roodbont niet alleen voor het vlees houden maar ze ook melken, geldt dat niet voor hen.

Rioolwater

Volgens Van Vliet is de sterfte op het bedrijf van de Woldrings veroorzaakt doordat er rioolwater terecht is gekomen in het gebied waar de koeien graasden. De provincie en het waterschap zijn daarvoor verantwoordelijk, zegt Van Vliet.

Hij hoopt dat beide organisaties de boeren onder druk van de petitie te hulp zullen schieten. Bovendien vindt hij dat minister Schouten van landbouw een uitzondering op de fosfaatregels moet maken voor de Harense veehouders.

De petitie is hier te vinden.

