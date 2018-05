Deel dit artikel:











Expeditie Grunnen verdwijnt in het koolzaad (Foto: Joyce Kranenborg / Expeditie Grunnen)

Het is geel en komt soms wel tot twee meter hoog: koolzaad! De zomerkoolzaad in onze provincie staat op dit moment volop in bloei. Het moment om een nieuwe omslagfoto te maken voor onze Facebookpagina.

Wil jij nou ook zo'n mooie foto in het koolzaad? Dat kan! Bij de Punt van Reide bij Termunten kun je in het koolzaad gaan staan. Er zijn paden en je kunt er met de auto komen. Leuk voor een foto voor Moederdag bijvoorbeeld. Wel een beetje voorzichtig natuurlijk. Oja, wees voorzichtig met je kleren! Ook in Expeditie Grunnen: - Vissen bij de sluis in Termunterzijl;

- Anne heeft een verzameling;

- Veestallen schoonmaken met Joost;

- Duitsers vieren vakantie in Groningen;

- De sterkste man van Winschoten;

- Zieke visboer stopt ermee. Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist. Wat is Expeditie Grunnen? Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!