Live: Halve finale play-offs, Donar tegen Rotterdam

De basketballers van Donar kunnen zaterdagavond op 'matchpoint' komen in de halve finale van de play-offs tegen Forward Lease Rotterdam. De wedstrijd is live te volgen bij RTV Noord.

De Groningers staan met 2-0 voor in de best-of-seven serie en kunnen het bij winst in eigen huis, dinsdag afmaken in Rotterdam. De eerste twee duels werden ruim gewonnen. Thuis werd het 96-77 en de wedstrijd in Rotterdam eindigde donderdagavond in 85-114.



Live

De wedstrijd begint zaterdagavond om 19.30 uur en is live te volgen via onderstaande stream.