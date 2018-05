Keizer pakt zijn eerste seizoenszege in Spijkenisse

Martijn Keizer heeft zijn eerste zege van het seizoen behaald. De ex-prof wielrenner uit Muntendam won zaterdag in de straten van Spijkenisse de Zuid Hollandse eilanden Tour.

Massasprint

Keizer versloeg het complete peloton in de massasprint. Hij was niet de aangewezen man voor de Noordelijke Wielervereniging Groningen om het op deze manier af te maken.



Iedereen uit het wiel

'Ik trok de sprint aan voor ploeggenoot Chiel Breukelman, maar trok de laatste twee bochten zo hard door dat niemand mijn wiel kon houden.' zei Keizer.

Tweede

Het was de derde wedstrijd van de clubcompetitie. Keizer staat op de tweede plaats in het individuele klassement. Zijn ploeg NWVG staat bovenaan in het ploegenklassement.

