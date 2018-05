Twee auto's in greppel bij A7 na uitwijken voor eend

Langs de A7 bij Leek zijn zaterdagmiddag twee auto's achter elkaar in de greppel terecht gekomen. Een ander voertuig week uit voor een eend op de A7. Deze persoon gaf een ruk aan het stuur, maar had niet om zich heen gekeken.

De twee voertuigen die in de greppel liggen, moesten uitwijken voor de auto die de eend probeerde te ontwijken. Beide voertuigen raakten in de berm en kwamen vervolgens in dezelfde richting terecht in de greppel.

Volgens omstanders raakte bij het ongeval niemand gewond bij het ongeval. De twee auto's die in de greppel staan, raakten wel zwaar beschadigd. De automobilist die de eend wilde ontwijken heeft zich overigens gemeld bij de politie. Hoe het met de eend is afgelopen, is onbekend.