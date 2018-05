Sublieme Burgess leidt Donar naar 'matchpoint' in halve finale tegen Rotterdam

De basketballers van Donar zijn nog één zege verwijderd van de finale van de play-offs. De Groningers wonnen zaterdagavond in MartiniPlaza ook het derde duel van de best-of-seven serie. Het werd 98-74.

Donar kwam moeizaam op gang. Na het eerste kwart was de stand slechts 14-15. Halverwege stond de thuisploeg met vijf punten voor (41-36).



Bradford Burgess

In het derde kwart bouwde Donar de voorsprong verder uit (69-54), vooral dankzij een sublieme Bradford Burgess. Hij maakte in het derde bedrijf maar liefst zes driepunters en een tweepunter. In het laatste kwart was hij goed voor nog eens twee driepunters.



Travis Young

Met acht driepunters in totaal heeft Burgess net niet het record van Travis Young (negen) uit 2006 geëvenaard. In april maakte Burgess overigens ook acht driepunters tegen ZZ Leiden. De Amerikaan was ook topscorer van Donar met 30 punten.



Blessure Bruinsma

Evan Bruinsma ontbrak nog altijd vanwege een enkelblessure. Mogelijk is hij dinsdag weer van de partij.



Ruime cijfers

De eerste twee duels van de halve finale werden ruim gewonnen. Het eerste thuisduel werd 96-77. De wedstrijd in Rotterdam eindigde donderdagavond in 85-114.



ZZ Leiden of Landstede

Dinsdagavond kan Donar zich plaatsen voor de finale van de play-offs tegen ZZ Leiden of Landstede Basketbal uit Zwolle. De vierde wedstrijd in het Topsportcentrum in Rotterdam begint om 20.00 uur.



Vijfde finale

Het zou de vijfde finale op rij zijn voor de Groningers. De afgelopen twee jaar veroverde de ploeg van coach Erik Braal de landstitel. Daarvoor werd, onder coach Ivica Skelin, de finale een keer verloren (2015) en een keer gewonnen (2014).

Lees ook:

- Donar vergroot voorsprong in halve finale met monsterscore

- Braal: 'Ik vind dat wij nog beter kunnen'