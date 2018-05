Burgess: 'Ik schiet alleen in MartiniPlaza zoveel driepunters raak'

Bradford Burgess was de gevierde man bij Donar na de 98-74 overwinning tegen Rotterdam. In het derde kwart schoot de Amerikaan zes driepunters raak, in de laatste tien minuten voegde hij daar nog twee aan toe en kwam in totaal uit op dertig punten.

Niet eerder gelukt

Het was voor Burgess de tweede keer dat hij in het shirt van Donar acht driepunters in één wedstrijd raak wist te gooien. 'Voordat ik hier kwam was mijn record zeven,' lacht Burgess.

Positieve energie

'Dankzij de positieve energie van mijn teamgenoten en het publiek lukt het in MartiniPlaza dus vaker. Het voelt heerlijk dat ik zo mijn talent kan laten zien en dat iedereen er van mee kan genieten.'

Geen goede eerste helft

Burgess had gezien dat hij zelf en het team geen geweldige eerste helft had gespeeld. 'In de tweede helft probeerden we beter te verdedigen en daaruit ook motivatie te putten voor de aanval. Dat is goed gelukt. We zijn weer dichtbij de grens van honderd punten gekomen, dat was ook ons doel voor vandaag,' besluit Burgess.

Genoten van de fans

Donar-coach Erik Braal had zaterdagavond het meest genoten van de fans. 'Die bleven achter ons staan, ook toen we een moeizame start hadden. Een groot compliment daarvoor.'

Gunfactor

Verder was Braal ook positief over Bradford Burgess. 'Ik vond ons als team beter in het derde kwart. Bradford kwam goed open, ook Arvin Slagter schoot lekker. We gingen Bradford ook zoeken, dat tekent ons team. We gunnen het elkaar.'

