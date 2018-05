Deel dit artikel:











Brand in Oosterstraat in Stad is onder controle (update) (Foto: Tristan Braakman / RTV Noord) (Foto: Tristan Braakman / RTV Noord) (Foto: Patrick Wind / 112Groningen)

In de Oosterstraat in Groningen woedde in de nacht van zaterdag op zondag een brand. Bij deze brand zijn geen gewonden gevallen.

Omdat de situatie onduidelijk was en het gaat om een brand in de binnenstad, schaalde de brandweer op naar 'grote brand', wat betekent dat meerdere brandweerwagens worden opgeroepen. Begon op balkon Ongeveer drie kwartier na de eerste brandmelding, kon een woordvoerder van de brandweer vertellen dat de brand onder controle is. De brand begon op het balkon en sloeg naar binnen, volgens een woordvoerder. In de woning is brand- en rookschade. Bewoners niet thuis De bewoners van de woning waar de brand woedde, waren niet thuis. Door de brand- en rookschade kunnen zij niet thuis slapen. Voor hen wordt opvang geregeld. Mensen die om het appartement heen wonen, werden opgevangen in het politiebureau aan de Radermarkt. Zij mogen weer naar huis.