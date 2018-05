Buien op komst: lokaal wateroverlast mogelijk

Aan het eind van de middag en het begin van de avond is lokaal wateroverlast mogelijk in onze provincie. Daarvoor waarschuwt weervrouw Harma Boer.

Vanuit het zuidoosten trekken later op de dag buien over, die verspreid over de provincie tot overlast kunnen leiden.

Onweer en hagel mogelijk

'Daarbij gaat het om zogenaamde geclusterde buien, die op één plek blijven hangen', zegt Harma. 'Dan kan er op één plek veel neerslag vallen. Mogelijk gaat het ook onweren en hagelen.'

Het KNMI heeft voor het noorden en oosten van het land code geel afgegeven.

De volledige weersverwachting lees je hier.

