Lijsttrekker D66 Westerkwartier is ziek en stopt ermee

Harrie Rutgers stopt vanwege gezondheidsredenen als lijsttrekker van D66 in het Westerkwartier. Hij blijft wel aan als raadslid in Zuidhorn.

Rutgers werd in maart van dit jaar gekozen als lijsttrekker. De D66'er is al langer ziek en onder behandeling in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam.

'Moeilijk besluit'

Volgens een verklaring van de partij heeft 'het positieve effect van de behandeling zich niet doorgezet'.

'Het was voor hem een moeilijk besluit om met het lijsttrekkerschap te stoppen maar hij kan

zich in de campagne- en verkiezingsperiode onvoldoende inzetten door de intensieve

behandeling die hij moet gaan volgen.'

Nieuwe gemeente

De gemeente Westerkwartier ontstaat op 1 januari volgend jaar, door de herindeling van de huidige gemeenten Zuidhorn, Grootegast, Marum en Leek. Ook een deel van de gemeente Winsum (Middag-Humsterland) wordt onderdeel van het Westerkwartier.