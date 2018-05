Expeditie Grunnen brengt bloemen naar ongeneeslijk zieke oma

Op de moederdagactie van Expeditie Grunnen op Facebook kwamen meer dan zeshonderd reacties. De keuze viel op het verhaal van Maurice. Zijn oma Ineke uit Hoogezand is ongeneeslijk ziek.

Ze gaat hard achteruit en kan bijna niet meer praten. Maurice is gek op zijn oma en kan altijd met alles bij haar terecht. Hij moet er niet aan denken dat ze er straks niet meer is.

Rotziekte

'Oma heeft een rotziekte', vertelt Maurice. 'Hoe het allemaal precies zit weet ik allemaal niet, maar ze heeft kanker.'

Bij binnenkomst is oma Ineke blij verrast. Over haar ziekte is ze duidelijk. 'Ik heb me er bij neergelegd.'

Het hele huis is schoon

Haar man Hendrikus heeft het er moeilijk mee. Als presentatrice Leonie Albers vraagt of hij nog iets gedaan heeft voor Moederdag vertelt hij dat hij het huis gepoetst heeft.

'Ik heb alles schoongemaakt beneden', vertelt Hendrikus. Iedereen begint te lachen. 'Nee pa, of je iets voor Moederdag gedaan hebt', zegt zoon Marcel. 'Oh, ja: ik heb een nieuw nachthemd voor Ineke gekocht.'

Laatste Moederdag

Zoon Richard vertelt dat hij de laatste momenten het moeilijkst vindt. 'Dit is onze laatste Moederdag met ma, en zo gaan er nog veel meer laatste momenten komen.'