Boorplatform boven Schiermonnikoog wordt weggesleept

Het boorplatform van Oranje-Nassau Energie in de Noordzee boven Schiermonnikoog wordt weggesleept, nu de proefboringen voorbij zijn.

Dat meldt Omrop Fryslân.

Energiebedrijf Hansa begon drie maanden geleden met proefboringen in het gebied, nadat eerder bleek dat er mogelijk grote gasvelden in de bodem zitten.

Gas gevonden

De vergunning voor de proefboringen van Hansa is in de tussentijd overgenomen door Oranje-Nassau Energie. Er is nu ook gas gevonden, maar hoeveel en onder welke omstandigheden, moet nog worden onderzocht.

Bezettingsactie

Toen het platform op 15 februari werd geplaatst, was er een bezettingsactie door Greenpeace. Een dag later werd de actie beëindigd door de politie.

