Rondje Groningen: Stad gezien vanuit een reuzenrad, Booster Maxxx én tram

We doen ons Rondje Groningen vandaag met allerlei verschillende vervoersmiddelen. We pakken eerst het reuzenrad, dan de Booster Maxxx en tot slot: de tram.

1) Autogolven in Veendam

Normaal trekken Harry en Dexter erop uit om evenementen in de provincie te registreren. Zondag niet. Toen werd de camera gericht op de wateroverlast in Veendam.

2) Kleine Mollema

Gezinsuitbreiding voor wielrenner Bauke Mollema. Hij is dit weekend voor de derde keer vader geworden. Thomas en Julien hebben een broertje, Tim, gekregen.

3) Kop d'r veur!

Oud-FC'er Virgil van Dijk doet het goed in de Premier League. Volgens de statistiekenboys van Opta Sports wint hij de meeste duels in de competitie.

4) May the best Dick win!

Trainer Dick Lukkien uit Veendam ontmoet met zijn FC Emmen het Sparta van Dick Advocaat. Wie wint speelt volgend jaar Eredivisie. Dat levert natuurlijk mooie woordgrapjes op.

5) FC Groningen heeft geen veld meer

Hoe kan dat?

6) Kermis vanuit de lucht

Scheelt je een kaartje voor het reuzenrad op de Meikermis.

7) Nog een keer, maar dan anders

Weg met dat reuzenrad. We pakken de Booster Maxxx! Wait for it...

8) Iemand?

We zijn op de wereld om elkaar te helpen nietwaar, nietwaar?

9) Inclusief nieuw kipnummer

Annika Schneider-Stamm en Lara Hünermund maakten een trailer over Groningen voor WOW Air. Op hun eigen manier. Welke plekken raden ze aan?

10) Tramrit door 1919, nu met muziek

Een rondleiding door Groningen die misschien wat meer aanspreekt: cVisuals zette het nummer Time is the Enemy van Quantic onder historisch (en inmiddels misschien bekende trambeelden) van stad Groningen uit 1919.

11) Haha!

Eettentje Wadapartja in stad Groningen heeft een zwembadje om je voeten in af te koelen op het terras. En... een badmeester om toezicht op je te houden.

12) FC-aanwinst in training

Robert Visscher deed bij de online veiling van Supportersvereniging FC Groningen het hoogste bod op een shuttle run test met de selectie van de FC. Robert is volop in training voor de vermaledijde piepjestest.



Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Lees hier vorige edities.