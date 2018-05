Expeditie Grunnen gaat op bezoek bij 'gevaarlijke' haan Guus

Arie en Jantje Brik hebben een haan. Op zich niet heel bijzonder, als de haan gewoon in zijn hok leeft. Maar nee, bij Arie en Jantje heeft haan Guus zelfs een eigen stoel in huis.

'Pas op hoor!', roept de buurman 'Hij valt jullie zo aan'. Haan Guus gaat rustig op het schoot van presentatrice Leonie Albers zitten. Benieuwd hoe dit afloopt? Dat zie je in de uitzending van Expeditie Grunnen.

Ook in Expeditie Grunnen:

-Bloemen voor ongeneeslijk zieke oma

-Richard verzamelt vlaggen

-Jan wil nooit meer weg uit Schildwolde

-Zusjes uit Den Andel vinden klavertjezeven: 'Dit is uniek'

-Een onbemande ijscokar in Garrelsweer

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!