Lukkien bereikt met Emmen finale play-offs, eredivisie lonkt

Dick Lukkien heeft met zijn ploeg FC Emmen de finale van de play-offs om een plekje in de eredivisie bereikt.

De trainer uit Veendam zag zijn ploeg zondagmiddag met 4-1 onderuit gaan tegen NEC, maar de 4-0 thuisoverwinning bleek net voldoende. Hierdoor zijn de Emmenaren nog maar twee duels verwijderd van de eredivisie.

Sparta of Dordrecht

De Drenten spelen nu tegen de winnaar van het duel tussen Sparta Rotterdam en FC Dordrecht om een plaats in de eredivisie. Sparta won de uitwedstrijd in Dordrecht met 1-2. Dit duel is om 16.45 uur begonnen in Rotterdam.

2-0 achter

Emmen was vol vertrouwen naar stadion de Goffert getogen na de ruime zege op de eigen Meerdijk van afgelopen donderdag. NEC had het geloof in een goed resultaat echter nog niet opgegeven want na tien minuten stond het al 2-0 door twee goals van Achahbar.

Beslissende goal

Het 'gouden' doelpunt van Emmen viel na een kwartier en werd gemaakt door Alexander Bannink: 2-1. Hierdoor moesten de Nijmegenaren met 6-1 winnen om alsnog door te komen. NEC scoorde nog twee keer, maar dat was dus niet genoeg.

Data finale

De wedstrijden in de finale worden gespeeld op donderdag 17 en zondag 20 mei.

