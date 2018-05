Deel dit artikel:











Auto brandt uit op afrit A28 (Foto: 112Groningen)

Een auto is zondagmiddag uitgebrand op de afrit van de A28 bij Eelde. Vanaf de snelweg was een grote rookpluim te zien. De afrit is tijdelijk afgesloten.

Voor zover bekend raakte niemand gewond. Hoe de auto in brand kon vliegen, is onbekend. De wagen is total loss. Automobilisten die naar Groningen Airport Eelde willen, wordt aangeraden te keren bij afrit Vries.