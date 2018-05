Be Quick pakt cruciale punten met zege tegen Cuijk

Thomas Careman, in het witte shirt, wint een kopduel van JVC Cuijk aanvoerder Jurre Grotenhuis (Foto: RTVNoord/Machiel Akkerman)

Be Quick heeft zondagmiddag goede zaken gedaan onderin de derde divisie. De ploeg van coach Kevin Waalderbos versloeg op eigen veld een ongeïnspireerd spelend JVC Cuijk met 3-0 en nam daardoor drie punten afstand van een directe degradatieplek.

Zestiende plek

Jong de Graafschap verloor op zaterdagavond met 2-0 van EVV en staat zeventiende. Door deze overwinning klimt Be Quick naar de zestiende plaats op de ranglijst met nog twee duels op het programma. De marge op de ploeg uit Doetinchem is nu drie punten.

In eigen hand

De nummers achttien en zeventien degraderen rechtstreeks, de Groningers hebben een plek in de nacompetitie om lijfsbehoud nu in eigen hand. Hekkensluiter de Meern verzamelde 25 punten na 32 speeldagen.

Overtuigend

Op de zege tegen de gasten uit Cuijk viel niks af te dingen. Cuijk heeft de tweede periode al gepakt en voor hen stond er zondag niks meer op het spel. Be Quick maakte hier overtuigend gebruik van en domineerde de gehele wedstrijd.

Vijftiende goal Driever

Na een kwartier kwamen de withemden op voorsprong. Thomas Careman werd neergehaald in het strafschopgebied en de scheidsrechter wees naar de stip. Daan Driever benutte dit buitenkansje en zette zijn ploeg met zijn vijftiende competitiegoal op het goede spoor.

Twee doelpunten

De tweede Groninger treffer viel na een uur spelen. Een corner van Raymond Bolt werd met een stuit ingekopt door Twan Nieboer. Doelman Yorrit Kanters van Cuijk was kansloos. Tien minuten voor tijd bepaalde Bolt zelf met een hard afstandsschot de eindstand op 3-0.

Stand en programma

Be Quick heeft 29 punten uit 32 duels. Volgende week zondag volgt de uitwedstrijd tegen subtopper OFC in Oostzaan en de 'Good Old' besluit de competitie met een thuiswedstrijd tegen lijstaanvoerder Jong Vitesse.

