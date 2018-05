Deel dit artikel:











Sauna wellnessresort brandt uit (Foto: Van Oost Media)

Een sauna op het terrein van wellnessresort de Waterlelie in Zevenhuizen is zondagmiddag uitebrand. Voor zover bekend, raakte niemand gewond. Inmiddels is de brand onder controle.

Het ging om een vrijstaande sauna, die aan de achterkant van het resortterrein aan de Oudestreek staat. Er kwam veel rook bij vrij. Hoe de brand is ontstaan, is nog onbekend. Omdat de brand achter op het terrein was, rukte de brandweer uit met groot materieel. Er waren twee waterwagens ter plaatse. Omdat er brandweerslangen over de weg lagen, moest het verkeer omrijden.