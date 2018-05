Een vliegtuig kon zondagavond niet meteen landen op Groningen Airport Eelde, vanwege een onweersbui. De landing lukte bij een tweede poging.

Het vliegtuig was afkomstig van Londen Southend en had rond half zeven moeten landen. Hoewel de landing al was ingezet, moest het vliegtuig doorstarten. Waarschijnlijk speelde zijwind het toestel parten.

Een kwartier later slaagde een tweede landingspoging alsnog.