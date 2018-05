In beeld: ondergelopen straten zorgen voor overlast én vermaak

Straten op tal van plaatsen in onze provincie stonden zondagavond blank door het eerder aangekondigde noodweer.

De brandweer had de handen vol aan wateroverlast in onder meer Oude Pekela en Winschoten. Daar moetsen kelders worden leeggepompt. Ook in Blijham, Groningen en Veendam moest de brandweer in actie komen.

60 millimeter neerslag

Volgens Waterschap Hunze en Aa's is er plaatselijk zestig millimeter regen gevallen in korte tijd. Het noodweer bestond volgens weervrouw Harma Boer uit 'geclusterde buien'. Die blijven op één plek hangen.

De meest bijzondere beelden op een rij

Dansen

De regen levert ook vertier op. Zo kun je een dansje doen door het water aan de Elandhof in Winschoten, zag Jan van der Meide.



Lees ook:

- Buien op komst: lokaal wateroverlast mogelijk

- 'Water op straat hoort bij het nieuwe klimaat'